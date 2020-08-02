Нью-Дели, , 19:43 — REGNUM У министра внутренних дел Индии Амит Шах выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 2 августа он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«После появления симптомов я сдал тест, который дал положительный результат», — отметил Шах.

Высокопоставленный чиновник был госпитализирован. В своем сообщении он призвал всех, кто контактировал с ним в последнее время сдать тесты на выявление инфекции.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. По последним данным, число выявленных случаев заражения инфекцией в Индии превысило 1 млн 700 тыс.