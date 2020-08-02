Нью-Дели, , 19:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Индии было выявлено свыше 54 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 54 735 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число превысило 1,7 млн.

Также сообщается, что за это же время в Индии 853 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 37 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа министерство здравоохранения Чехии сообщило, что за минувшие сутки на территории страны было выявлено более 120 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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