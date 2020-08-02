Краснодар, , 17:16 — REGNUM Из-за пренебрежения жителями Краснодарского края и гостями региона правилами индивидуальной защиты связан рост числа инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе Краснодарского края.

«Люди (в регионе) стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники (после снятия практически всех ограничений), — отметили в штабе. — На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся».

Отмечается, что жители и гости края, которые пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты, все чаще теряют бдительность, поэтому и участились случаи заражения SARS-CoV-2.

Кроме того, добавили в оперштабе, за счет увеличения проведения лабораторных анализов также выявляется все большее количество инфицированных.

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа в оперативном штабе по Краснодарскому краю сообщили, что на территории региона подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с 12 марта положительные результаты тестов на SARS-CoV-2 в регионе были подтверждены у 8472 человек.

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