Москва, , 16:42 — REGNUM 15 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 2 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Перрон международного аэропорта Домодедово Александр Маркин

Так, по состоянию на 16:37 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще три отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» отменено пять рейсов.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что погода в августе на большей части территории России будет в рамках климатической нормы или чуть теплее.