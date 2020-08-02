Вашингтон, , 16:16 — REGNUM За прошедшие сутки на территории США было выявлено свыше 58 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 августа сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным университета, за минувшие 24 часа в стране выявили 58 406 заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 620 502.

Также указывается, что за это же время в США 1 133 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 154 тыс.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране более 1,4 млн человек вылечились.

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что численность зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в стране возросла до 68 067.

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