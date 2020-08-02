Кишинёв, , 16:03 — REGNUM Молдавские врачи оценивают состояние 425 пациентов, заболевших COVID-19, как тяжелое, 40 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 2 августа сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, состояние 1 161 инфицированного оценивается медиками как средней степени тяжести. За весь период эпидемии в республике выздоровели 17 816 человек.

За сутки был зафиксирован еще один летальный исход заболевания. За весь период эпидемии в стране от осложнений болезни умерли 789 человек.

Всего в Молдавии было выявлено 25 113 случаев инфицирования коронавирусом, 1559 из которых были зарегистрированы в Приднестровье (по данным МВД ПМР в Приднестровье был выявлен 1541 случай заражения).

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