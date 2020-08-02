Москва, , 15:49 — REGNUM Коронавирус погибает от любого средства с дезинфицирующими свойствами. Об этом 2 августа рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

"Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса (SARS-CoV-2) губителен», — заявил она.

При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что главное при санитарной обработке от коронавируса использовать дезинфектанты и напомнила, что на поверхностях SARS-CoV-2 может сохраняться до 48 часов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попов заявила, что на данный момент распространение коронавируса либо стабилизируется, либо снижается заболеваемость COVID-19 в 80 субъектах России.