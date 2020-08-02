Киев, , 15:18 — REGNUM Украина ведет договоренности практически со всеми без исключениями компаниями и альянсами которые могут в ближайшее время изготовить вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 2 августа в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Мы достаточно активно проводим политику в отношении договоренностей о поставке вакцин в Украину как только они появятся со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и которые могут изготовить в ближайшее время вакцину», — заявил он, добавив, что Украина намерена быть обеспеченной вакциной одной из первых.

Читайте также: Клинические испытания вакцины против SARS-CoV-2 центра Гамалеи завершены

Напомним, накануне, 1 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко официально заявил о завершении клинических испытаний вакцины от SARS-CoV-2, которая была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Отметим, число зарегистрированных на Украине случаев инфицирования коронавирусом превысило 72,1 тысячи.