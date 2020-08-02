Минск, , 15:05 — REGNUM Численность зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии возросла до 68 067. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

До 62 896 увеличилось число пациентов, выздоровевших от COVID-19.

За сутки также было зарегистрировано четыре летальных случая, а общее число смертей от осложнений заболевания составило 567.

1 319 976 тестов для выявления коронавиурса было проведено в республике за весь период эпидемии.

За сутки в республики выявили 121 новый случай инфицирования, выздоровели 210 человек. Было проведено 10 153 тестирования на коронавирус SARS-CoV-2.