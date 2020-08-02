Афины , , 15:06 — REGNUM Правительство Греции 31 июля приняло решение о прекращении сухопутного (в т.ч. железнодорожного) и воздушного сообщения с Северной Македонией, Албанией и Турцией до 15 августа. По странному стечению обстоятельств, в список попали соседние с Грецией страной со значительной долей мусульманского населения (в Северной Македонии мусульмане-албанцы составляют почти треть жителей — ИА REGNUM).

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, это постановление является продолжением действовавших ранее мер, связанных с пандемией COVID-19.

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При этом Греция продолжает принимать туристов из стран ЕС. Что характерно, в список не попало не признанное Грецией Косово. Стоит отметить, что ежегодно Грецию посещало около миллиона македонских туристов.

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