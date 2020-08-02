Киев, , 13:41 — REGNUM 23 новых случая инфицирования коронавирусом выявили в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сообщается 2 августа в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

Пять военнослужащих, инфицированных SARS-CoV-2, находятся в лечебных учреждениях. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся тринадцать военнослужащих, один государственный служащий и четыре работника ВСУ.

Всего на данный момент в ВСУ коронавирусом заражены 219 человек. За весь период эпидемии выздоровели 625 человек, также было зарегистрировано пять летальных случаев.