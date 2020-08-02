Приштина, , 13:36 — REGNUM Глава ныне пребывающей у власти в Косово партии Демократическая лига Косово (алб. ЛДК) Иса Мустафа 1 августа сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что по результатам тестирования был признан полностью излечившимся от COVID-19.

Иса Мустафа Kryeministri-ks.net

Политик поблагодарил всех, кто молился за его выздоровление и подчеркнул, что были и те, кто сулили ему смерть, и некоторыми из них займется правосудие.

Иса Мустафа Дорогие друзья, были и те, кто рукоплескали моей болезни и желали мне смерти. Были те, кто праздновал мою виртуальную кончину в социальных сетях и запугали часть моей семьи, которая не знала, что произошло и что происходит. И им я также желаю здоровья, их детям и семьям. Моё счастье, что кто-то другой принимал решения о моей жизни, а некоторыми займется правосудие.

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