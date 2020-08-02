Тирана, , 13:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в субботу, 1 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 510 человек в стране было выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 9 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании было выявлено 5396 случаев заражения коронавирусом. 2961 человек уже излечился от COVID-19. 161 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четверо пациентов.

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Лечение проходит 2274 человек. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1251), Дуррес (277), Шкодру (211) и Влёру (95). На стационарном лечении находятся 119 человек, из них 18 проходят интенсивную терапию, а шесть подключены к аппаратам ИВЛ.

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