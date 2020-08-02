Пермь, , 12:35 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 августа, подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечатся 50 пациентов. Еще 35 человек находятся дома под наблюдением медиков. Сред выявленных носителей SARS-CoV-2 трое детей, 27 мужчин и 55 женщин.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,4%, а коэффициент распространения болезни — 1,01 (на 1 августа — 0,94).

С начала пандемии в регионе выявлено 6 018 носителей нового коронавируса. Оправились от болезни 4 342 пациента. Продолжают получать лечение в стационарах 676 человек. Скончались 256 пациентов с COVID-19.

Читайте развитие сюжета: В Прикамье за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19