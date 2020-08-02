Москва, , 12:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником. Поздравление распространила сегодня, 2 августа, пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что благодаря высокой компетентности и ответственности работников и ветеранов железнодорожной отрасли, она успешно работает в условиях пандемии коронавируса и демонстрирует хорошие показатели.

«Отмечу, что сегодня, во многом благодаря вашей компетентности и ответственному отношению к делу, даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации железнодорожная отрасль демонстрирует хорошие показатели», — сказано в поздравлении Владимира Путина.

Также глава государства отметил, что в железнодорожном хозяйстве идет масштабная модернизация существующих объектов, а также строительство новых.

«Идет масштабная модернизация существующих объектов. Обустраиваются подходы к портам Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов. Быстрыми темпами возводится столичный Центральный транспортный узел», — отметил российский лидер.

Кроме того Путин подчеркнул, что День железнодорожника объединяет представителей разных специальностей и сфер деятельности, но все они вместе своим ежедневным трудом обеспечивают стабильное функционирование всех звеньев отечественного железнодорожного комплекса и приумножают замечательные профессиональные традиции