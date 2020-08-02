Москва, , 12:16 — REGNUM Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать российским центром «Вектор» в ноябре текущего года. Об этом 2 августа сообщил генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

"Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года», — заявил он.

Также Максютов указал, что в связи с этим можно говорить о том, что к концу года может быть начата вакцинация с переходом от групп риска к более массовой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране с участием президента РФ Владимира Путина, что регистрация вакцины государственного производства, разработанной центром «Вектор», намечено на сентябрь, а производство первой партии — на октябрь нынешнего года.