Москва, , 11:55 — REGNUM Постановление, согласно которому упрощается получение субсидий для оплаты ЖКХ, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 2 августа сообщает правительственная пресс-служба.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 1 января 2021 года гражданам будет проще получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что постановление соответствующего содержания было подписано главой российского правительства Мишустиным.

«Теперь для получения субсидии не придётся предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности», — также уточняется в сообщении.

Помимо того подчеркивается, что теперь государственные органы самостоятельно будут получать данную информацию в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оформление пособий на детей от 3 до 7 лет для семей с низкими доходами упростило российской правительство и с ноября текущего года гражданам не нужно будет предоставлять документы об алиментах.