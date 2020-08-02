Владимир, , 11:43 — REGNUM За минувшие сутки 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Владимирской области. Два пациента скончались, сообщили 2 августа в федеральном оперативном штабе.

Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе возросло до 5635. За сутки не выписали ни одного пациента, всего выздоровевших 5174 человек.

Зарегистрировано ещё два летальных исхода. Таким образом, с начала пандемии скончались 146 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.