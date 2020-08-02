Тернополь, Украина, , 11:37 — REGNUM В Тернопольском городском совете (западная часть Украины) не видят оснований для отнесения эпидемиологической ситуации в городе к «красному уровню» эпидемиологической опасности распространения коронавируса. Об этом 1 августа сообщается на странице городского совета в социальной сети Facebook.

Решение о внесении города в так называему красную зону было принято государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По информации источника, показатели уровня инфицирования коронавирусом в городе за последние недели пошли на спад и держатся на том же самом «низком» уровне. Кроме того, загруженность коечных мест в лечебных учреждениях составляет 46,89%, что в два раза меньше от установленного норматива.

«Поэтому 3 августа предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме. При этом просим соблюдать санитарные нормы и масочный режим, проводить температурные скрининги работников и посетителей, обеспечивать дезинфекцию помещений и т.д.», — говорится в сообщении.

Отметим, отнесение того или иного населенного пункта Украины к «красному уровню» опасности в связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 требует запрета пассажирских перевозок, остановки работы учреждений сферы культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров, социальных и реабилитационных учреждений.

Ранее в так называемую красную зону попал город Луцк (Волынская область, северо-западная часть Украины). Исполняющий обязанности городского головы Луцка Игорь Полищук также отказался останавливать движение общественного транспорта в городе и закрывать «какие-либо» заведения.