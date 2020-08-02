Рязань, , 11:27 — REGNUM Ещё 29 положительных тестов на коронавирус подтверждено за минувшие сутки в Рязанской области, сообщили 2 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 166 пациентов с подтверждённым диагнозом, в том числе двое детей.

С начала пандемии в регионе выявили 6352 носителей коронавируса. Ещё 30 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав. В рязанских больницах в тяжёлом состоянии 13 человек, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального обратного штаба за сутки выписаны пять пациентов всего выздоровели 5864 человек.