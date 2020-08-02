Ростов-на-Дону, , 11:25 — REGNUM 131 новый случай заражения коронавирусом подтвержден за минувшие сутки в Ростовской области, данные 2 августа опубликовала пресс-служба губернатора Ростовской области. Новые случаи заражения подтверждены в 25 муниципальных образованиях региона, лидирует по числу суточных заражений Ростов-на-Дону, где выявили 60 носителей вируса.

«По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 131 и на утро 2 августа достигло 13 205. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 314. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период в области выздоровели уже 10 539 заболевших, в том числе за последние сутки — 24», — уточнили в пресс-службе.

В стационарах региона остаются на лечении 854 пациента, в том числе 40 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались 233 пациента, в том числе три смертельных исхода пациентов с COVID-19 включены в статистику за последние сутки по результатам патолого-анатомического исследования.