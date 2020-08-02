Рязань, , 11:28 — REGNUM Два летальных исхода у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрированы в Рязанской области. Скончались две женщины, сообщили вечером 1 августа в региональной оперативной рабочей группе.

Первая пациентка — 49-летняя женщина — долгое время была в тяжёлом состоянии и более 30 дней находилась на ИВЛ. Второй скончавшейся было 88 лет. Обе имели сопутствующие заболевания, находились на лечении в отделении реанимации в одной из рязанских больниц. Окончательно причина смерти будет установлена после патологоанатомического и гистологического исследований.

Согласно федеральной статистике, на 2 августа в Рязанской области скончались 30 пациентов с коронавирусом.