Москва, , 11:28 — REGNUM Оформление пособий на детей от 3 до 7 лет для семей с низкими доходами упростило российской правительство и с ноября текущего года гражданам не нужно будет предоставлять документы об алиментах. Соответствующее распоряжения 2 августа подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

«С 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от 3 до 7 лет», — говорится в сообщении и уточняется, что распоряжение об этом подписано Мишустиным.

«Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», — также указывается в сообщении.

При этом уточняется, что теперь государственные органы теперь сами будут получать данную информацию в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ежемесячные выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет были введены указом президента России Владимира Путина для семей с низкими доходами (менее одного прожжиточного минимума на человека) с 1 января текущего года и их начали выплачивать с 1 июня. Их размер составляет половину от прожиточного минимума для детей в регионе.