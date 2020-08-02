Тверь, , 11:18 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 2 августа.

«В Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписан 3851 заболевший. 657 изолирован и находится под постоянным медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.

В общей сложности в Тверской области за весь период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4655 человек. Скончались 147 пациентов с подтверждённым заражением, в том числе три смерти включены в статистику за последние сутки.