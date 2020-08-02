Краснодар, , 11:13 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края, сообщили 2 августа в оперативном штабе по региону. Впервые за долгов время число носителей, выявленных за сутки, превысило сотню. В числе новых пациентов — девять детей, младшему из них четыре месяца. Старшему из взрослых пациентов 88 лет.

«Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки подтвердилось в Краснодаре — 53. В Сочи 10 инфицированных, в Новороссийске — 6, в Туапсе — 5, в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе — по 4 человека. По два пациента в Северском, Кореновском, Усть-Лабинском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с 12 марта на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус были подтверждены у 8472 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на 2 августа составляет 149,2. 7305 человек выздоровели, 116 скончались. 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ, ещё трое человек находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.