Тамбов, , 11:07 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 2 августа в региональном оперативном штабе.

«28 новых случаев сегодня. Из них: 10 мужчин, 18 женщин. Возраст заболевших от 30 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 28 контактных с заболевшими», — уточнили в оперштабе.

Всего за период пандемии в Тамбовской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6047 человек, 5171 выздоровели, скончались 35 пациентов. В больницах остаются 242 человека, из них диагноз «пневмония» у 186 человек.