Оренбург, 2 августа 2020, 10:44 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 2 августа, референс-центр подтвердил 110 случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,57, а коэффициент распространения — 0,97.
С начала пандемии в Оренбуржье выявлен 7 131 носитель SARS-CoV-2. Карантин действует на территории Первомайского и Ташлинского районов.
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