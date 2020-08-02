Москва, , 10:37 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что второй волны пандемии коронавируса в столице не будет. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

По мнению Собянина, в Москве второй волны пандемии коронавируса SARS-CoV-2 уже не будет. То что в мире в ряде стран отмечается новый всплеск выявленных случаев COVID-19, объясняется скорее тем, что коронавирус пришел туда, где его ранее не было.

«Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными, ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим бурный рост? Потому что они не прошли даже первую волну, первый процесс», — сказал Собянин.

Столичный градоначальник считает, что Москва, как и Лондон, Нью-Йорк и Париж уже прошли пиковую стадию пандемии коронавируса. Так, в «пиковые» дни в Москве фиксировалось по 6,5 тысяч новых случаев COVID-19. Сейчас в сутки в Москве выявляют около 650 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что Собянин и ранее говорил о том, что в Москве, скорее всего, не будет второй волны пандемии COVID-19, так как у значительной доли горожан выработался иммунитет к коронавирусу. Это позволяет ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии.