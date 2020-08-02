Ханты-Мансийск, , 10:25 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Очаги заражения за сутки: Сургут — 44 положительных теста; Нижневартовск — 27; Ханты-Мансийск — 24; Покачи и Сургутский район — по 11; Радужный — 10.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован на 2 августа 16 671 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 13 268 человек выздоровели, 130 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 2 августа составил 0,92.