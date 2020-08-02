Киев, , 10:01 — REGNUM 1112 новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали на Украине за сутки. Соответствующие данные появились 2 августа в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте аппарата СНБО Украины.

Таким образом общая численность зарегистрированных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране составила 72 168.

За сутки скончались шестнадцать человек (за весь период эпидемии — 1725 человек), выздоровели 235 человек (за весь период эпидемии — 39 543 человек).

В тройку регионов, лидирующих по числу зарегистрированных случаев инфицирования, по прежнему входят Львовская область (всего 9783 случая), Киев (8452 случая) и Ровенская область (6195 случая).

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