Курган, , 09:36 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина 3 августа приедет с комиссией в детский дом города Далматово, воспитанница которого пожаловалась на отвратительные условия содержания в обсерваторе на карантине. Об этом омбудсмен сообщила Daily Storm.

Как поясняют сотрудники детдома, жалобщица недавно возвращена после побега и была помещена на карантин в обсерватор, согласно требованиям Роспотребнадзора в условиях пандемии.

Воспитанница детдома сообщила СМИ, что в обсерваторе «вместо туалета — ведро, а спим мы на матрасах, потому что нам не положены сюда кровати». По данным регионального детского омбудсмена, в Далматовском детдоме в обсерваторе находятся двое детей. Она признала, что в этом учреждении нет специального изолятора с санузлом и прочими удобствами.

«Да, сейчас эти комнаты похожи на подсобку — там есть только самое необходимое, мебели нет. Тумбочка и матрас без кровати. Да, это не лучшие условия. Мы вообще не очень готовы к помещению детей в какие-то обсервации, к тому, чтобы дети в достойных условиях могли переждать ситуацию», — отметила Алёна Лопатина.