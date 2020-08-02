Курган, 2 августа 2020, 09:36 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина 3 августа приедет с комиссией в детский дом города Далматово, воспитанница которого пожаловалась на отвратительные условия содержания в обсерваторе на карантине. Об этом омбудсмен сообщила Daily Storm.
Как поясняют сотрудники детдома, жалобщица недавно возвращена после побега и была помещена на карантин в обсерватор, согласно требованиям Роспотребнадзора в условиях пандемии.
Воспитанница детдома сообщила СМИ, что в обсерваторе «вместо туалета — ведро, а спим мы на матрасах, потому что нам не положены сюда кровати». По данным регионального детского омбудсмена, в Далматовском детдоме в обсерваторе находятся двое детей. Она признала, что в этом учреждении нет специального изолятора с санузлом и прочими удобствами.