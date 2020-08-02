Москва, , 09:32 — REGNUM Наиболее часто в первые семь месяцев текущего года граждане России приобретали в магазинах торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» бананы, сахарный песок и картофель. Такие данные 2 августа сообщили в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research», передает РБК.

Экспертами был проведен анализ 2,5 млн чеков данных торговых сетей и в результате него выяснилось, что чаще, нежели указанные товары, российскими гражданами покупались только пакеты для покупок, причем последние стали наиболее ходовым товаром в период с января по июль текущего года.

Кроме этого, аналитики указали, что в некоторых регионах России были другие предпочтения покупателей. Так, на территории Северо-Западного федерального округа в магазинах сети «магнит» наиболее часто приобретали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе в тройку самых популярных товаров попал майонез «Провансаль».

Также указывается, что средний чек покупки в обеих торговых сетях показывал рост в период с января по апрель текущего года (наибольшее значение в апреле — 550 рублей в сети «Манит» и 576 рублей в сети «Пятерочка»), а затем стал снижаться и к июлю достиг 500−503 рублей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 июля стало известно, что рост цен на яблоки почти на 30% нынешним летом зафиксирован Федеральной службой статистики (Росстатом).