Анкара, , 09:24 — REGNUM Цены на отдых в отелях Турции после того, как Россия возобновила авиационное сообщение с данной страной, останутся на уровне минувшего года. Об этом 2 августа рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, его слова приводит РИА Новости.

«Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут», — заявил он.

Также глава федерации подчеркнул, что повышения цен в турецких отелях не будет несмотря на то, что гостиницы страны из-за мероприятий безопасности, связанных со снижением риска распространения коронавируса, увеличили свои расходы.

«Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — подчеркнул Чорабатыр.

Кроме этого, он рассказал о поддержке властями страны данного сектора экономики и не стал делать прогнозов по количеству российских туристов, которых Турция примет в нынешнем году, отметив, что страна находится в приоритете у туристов из многих стран, включая Россию.

При этом глава федерации сообщил, что из-за мер безопасности, связанных с пандемией, изменены стандарты питания и теперь еду в тарелки на «шведском столе» раскладывает персонал, также предусмотрено применение защитных масок, дезинфекционных средств и разметки для соблюдения безопасной дистанции.

Помимо того, Чорабатыр указал, что гостиницы Турции будут продолжать работу, даже если на из территории будут выявлены заразившиеся коронавирусом, так как персоналу отелей даны инструкции, как действовать в данной ситуации.

«Оборудованы специальные изоляционные комнаты, информация сразу отправляется в минздрав, и дальше все действуют по разработанной схеме в соответствии с программой сертификации отелей, при этом остальные туристы продолжают спокойно отдыхать», — разъяснил глава федерации отельеров Турции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 1 августа Россия возобновила авиационное сообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.