Хабаровск, , 08:54 — REGNUM В Хабаровске впервые за 22 дня с момента задержания бывшего губернатора региона Сергея Фургала не состоялось несанкционированное шествие в его поддержку. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Около 13:00 по местному времени на площади Ленина в Хабаровске, откуда обычно по выходным дням начинались шествия в поддержку экс-губернатора Фургала, собралось всего несколько десятков людей. Никто из них лозунги не скандировал. Примерно через час начался сильный дождь и люди разошлись.

Мэрия Хабаровска подтвердила, что несанкционированного шествия не было.

«Возможно, сказывается усталость людей», — отметили в мэрии.

Напомним, что несанкционированные митинги и шествия в Хабаровске начались с 11 июля, после того, как экс-губернатор Фургал был задержан по обвинению в убийствах бизнесменов. По данным властей 11 июля на улицы города вышли порядка 12 тысяч человек. 18 июля протестующих было около 10 тысяч, 25 июля — около 6,5 тысяч, 1 августа — 3,5 тысячи. В будние дни акции также проходили, но малочисленные.

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