Москва, , 07:36 — REGNUM Симптомы храпа свидетельствуют об опасном процессе в организме, который может приводить к таким заболеваниям, как диабет, ожирение, артериальная гипертония и импотенция, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Сон The Sleep Judge

По словам телеведущего, для лечения храпа применяют аппарат СИПАП, который активирует искусственную вентиляцию легких в моменты блокировки дыхания мягким небом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля Александр Мясников заявил, что каждый человек должен следить за четырьмя основными характеристиками своего здоровья: артериальным давлением, уровнем холестерина в крови, показателем сахара и объемом талии.

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