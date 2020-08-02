Буэнос-Айрес, , 06:01 — REGNUM Отметку в 196 543 достигло общее количество случаев заражения новым коронавирусом, зарегистрированных в Аргентине, из них 5241 — выявлены за последние сутки, сообщается на странице в Twitter минздрава страны.

Также за минувшие 24 часа в республике умерло 53 пациента с осложнениями при заболевании COVID-19. С начала пандемии в Аргентине по этой причине скончался 5241 человек. Кроме того, еще 86 499 больных уже излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Аргентины продлили до 16 августа ограничения, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавируса.

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