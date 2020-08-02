Анкара, , 05:30 — REGNUM Сохранить цены на отдых в отелях на уровне сезона прошлого года пообещал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. Об этом 2 августа сообщает РИА «Новости».

Как пояснил Чорабатыр, цены прописаны в контрактах, которые были заключены с туроператорами в 2019 году и меняться они не будут. При этом глава федерации отельеров отметил, что несмотря на то, что у руководства отелей возросли расходы из-за обязательных мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса, часть отелей пошла на снижение цен с целью привлечения клиентов.

Более того, по словам Чорабатыра, отель не прекратит свою работу даже в случае выявления среди туристов постояльца с заражением коронавирусной инфекцией. Для персонала отелей был выработан ряд инструкций для подобных ситуаций. В каждом отеле оборудованы специальные помещения для изоляции гостей с подтверждённым заражением коронавирусом, информация о таком туристе отправляется в минздрав Турции и далее включается специально разработанная схема. При этом остальные гости продолжат свой отдых.

Чорабатыр воздержался от прогнозов по числе туристов из России, которые в текущем сезоне посетят Турцию. Как пояснил глава федерации отельеров, сезон только начался и он надеется, что Турция останется одним из самых популярных мест для отдыха среди российских граждан.

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