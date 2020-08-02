Богота, , 04:42 — REGNUM 306 181 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрирован в Колумбии, в том числе новые — 10 673. Об этом сообщается на странице колумбийского министерства здравоохранения в Twitter.

При этом 160 708 человек уже излечились. За прошедшие судки в республике умерло 225 пациентов с COVID-19. С начала пандемии в Колумбии подтверждено 10 330 смертей от осложнений, связанных с данным заболеванием.

Также отмечается, что в стране проведено уже более 1,6 млн исследований на инфицирование коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире от COVID-19 за сутки погибли 6142 человека.

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