Мехико, , 04:23 — REGNUM В Мексике за сутки было подтверждено 9 556 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а с начала пандемии в стране зарегистрировано 434 193 подобных факта, 1 августа сообщается на странице в Twitter мексиканского минздрава.

Также за истекшие 24 часа в стране зафиксировано 784 летальных исхода от осложнений при COVID-19. Всего в Мексике по этой причине погибли 47 472 пациента. Еще 284 847 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мексика вышла на третье место среди стран мира по числу выявленных смертей от COVID-19.

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