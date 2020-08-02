Париж, , 04:02 — REGNUM Работы по разборке и реставрации большого органа собора Парижской Богоматери будут запущены 3 августа. Об этом передает радиостанция France Info.

С начала июля в здании производился монтаж строительных лесов высотой 30 метров. Для начала специалисты, осуществляющие ремонт, должны снять консоль с клавишами, а позже восемь тысяч труб.

Этап реставрации начнется со следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2019 года в Париже в соборе Нотр-Дам произошел, из-за которого сгорела крыша здания и рухнул шпиль.

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