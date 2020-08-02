Москва, , 03:33 — REGNUM Россия смогла создать систему выявления коронавируса SARS-CoV-2 и сеть лечения от COVID-19 в отличие от США, где никогда не было и «не предвидится» единой системы здравоохранения. Такую оценку развития ситуации с пандемией в обеих странах привел в своем блоге на сайте телеканала РЕН ТВ публицист Анатолий Вассерман.

Кроме того, по его словам, последние десятки лет американская экономика переживает сильный упадок.

Публицист считает, что мир находится на грани двух угроз — вирусной и экономической эпидемий, когда при борьбе с одной из них другая начинает усиливаться.

При этом Вассерман выразил мнение, что второй волны коронавируса ждать не стоит, а будет лишь одна большая волна, которую мы в сейчас наблюдаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Анатолий Вассерман заявил, что пандемия не сулит для США ничего, кроме «полного кошмара».

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