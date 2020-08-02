Ялта, Крым, , 02:36 — REGNUM Охранник санатория в поселке Форос в Крыму, прогнавший при помощи нагайки отдыхающих с пляжа, уволен после совещания сотрудников объекта, 1 августа сообщает пресс-служба учреждения.

В сообщении подчеркивается, что анализ инцидента переведен «в правое поле». Проводится изучение всех материалов имеющих отношение к ситуации, включая видеозаписи.

Кроме того, в санатории отметили, что охрана на территории учреждения осуществляется согласно соглашению о взаимодействии с казачьим обществом.

Напомним, 1 августа в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина с нагайкой в руках угрожает отдыхающим на морском пляже.

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