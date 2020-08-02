Бразилиа, , 01:45 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии выросло на 45 392 и достигло 2 707 877, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

При этом примерно 70% от этого количества — 1 865 729 фактов инфицирования — закончились выздоровлением. За сутки в Бразилии умерло 1088 пациентов с COVID-19.

Всего в стране зафиксировано 93 563 летальных исхода при данном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что все страны переболеют коронавирусной инфекцией.

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