Сухум, , 01:13 — REGNUM Тысячи туристов въехали за первые несколько часов в Абхазию с момента открытия границы с Россией. Об этом сообщает 1 августа РИА «Новости» со ссылкой на начальника погранотряда, замглавы Службы государственной безопасности республики Рустама Латипова.

По словам Латипова, с момента открытия российско-абхазской границы через контрольно-пропускной пункт «Псоу» в республику въехало несколько тысяч человек, большая часть из них — туристы.

Как можно было наблюдать посредством онлайн-камеры, установленной на КПП «Псоу», люди занимали очередь на въезд в Абхазию с первых минут объявления правительством России о снятии ограничений на пересечение границы. В администрации президента Абхазии Аслана Бжании журналистам подтвердили, что туристы из России могут пересекать границу без каких-либо ограничений, справок и других документов, подтверждающих отрицательный результат тестирования на COVID-19, предъявлять не требуется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии ограничений на пересечение российско-абхазской границы, действовавших в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Абхазии открыли границу с Россией