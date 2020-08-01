Ярославль, , 23:54 — REGNUM В Ярославле празднуют День Железнодорожника, который традиционно отмечают в первое воскресенье августа. Накануне праздника скульптуру бронзового медведя на улице Первомайской одели в костюм машиниста.

Бронзовый медведь в Ярославле стал машинистом

«К этому мероприятию мы готовились при тесном сотрудничестве с управлением Северной железной дороги. Благодарны руководству за содействие и за предоставленную униформу. У нас уже формируется целая коллекция тематических костюмов, которые «символ нашего города» с гордостью будет носить в соответствующие дни и памятные даты», — рассказал председатель Совета меценатов Ярославии Александр Седухин.

В сентябре скульптура бронзового медведя в Ярославле отметит свое десятилетие.