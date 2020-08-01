Москва, , 23:24 — REGNUM 12 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России. Об этом 1 августа сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

«В Москве скончались 12 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в стране по данным на 1 августа от COVID-19 вылечились 9045 военнослужащих.

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