Анкара, , 22:41 — REGNUM За последние сутки в Турции выявили 996 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 августа сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на странице в соцсети Twitter.

По его данным, всего в стране за период с начала эпидемии выявлено уже 231 869 инфицированных коронавирусом.

Министр также сообщил, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 19 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 5710. Излечились и были выписаны из больниц 215 516 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что во всём мире за последние сутки выявили 289 321 случай заражения коронавирусом.

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