Москва, , 22:28 — REGNUM Из России в Швейцарию смогут пока въехать только те граждане, которые имеют вид на жительство. Об этом заявили в посольстве Швейцарии в Москве.

Чемодан путешественника Дарья Драй © ИА REGNUM

«Пока Швейцарию смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство. Въезд для туристов из России пока закрыт», — сообщили ТАСС в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что с 15 августа Российская Федерация возобновит авиационное сообщение со Швейцарией, куда будут производиться еженедельные рейсы.

Читайте подробнее: Россия возобновит авиационное сообщение со Швейцарией с 15 августа