Вена, , 21:58 — REGNUM Более 200 случаев нарушения режима тишины зафиксировано на Донбассе с 27 июля. Об этом 1 августа сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.

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«СММ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня (с 27 июля)», — отмечается в сообщении.

Напомним, 28 июля глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что очередное перемирие в Донбассе, вступившее в силу с 27 июля, является частью украинского плана по урегулированию конфликта.

По его словам, в данный момент реализуется первый из пяти «возможных сценариев».

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