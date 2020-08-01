Женева, Швейцария, , 21:24 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции продлится ещё долго, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации отметили, что пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение.

В ВОЗ заявили о необходимости консолидировать усилия по решению этой проблемы, а также призвали молодежь использовать все возможные способы для предотвращения распространения заболевания, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено 17,6 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 680 тыс. человек, выздоровели — 10,3 млн.

На первом месте находятся США — 4,5 млн, далее идут Бразилия (2,6 млн), Индия (1,6 млн), Россия (843 тыс.) и ЮАР (493 тыс.).

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